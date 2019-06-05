Отключение горячей воды в центре Иркутска продлили на двое суток

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Иркутска отключение горячей воды с 5 июня продлили до 7 июня. Об этом сообщается на странице «Теплосетей Иркутска» в соцсети «Фейсбук».

В организации поясняют, что в результате проведенных гидравлических испытаний, выявлены участки ремонта тепловых сетей. Воду отключили 27 мая 2019 года и должны были подать её вечером 5 июня, однако, теперь обещают включить её около 20.00 7 июня по следующим адресами:

улица Нижняя Набережная, 2, 4, 6, 8;

улица Польских Повстанцев, 1, 1а, 3, 14, 18;

улица Рабочая, 9, 15, 17, 21(школа №72);

улица Сухэ-Батора, 1, 1а, 2, 2а, 3;

улица Пролетарская, 2;

улица Иосифа Уткина, 2, 6, 6б, 12, 13а, 15(школа №9), 17, 24, 24/1, 26;

улица Подаптечная, 12;

улица Ямская, 49, 51;

улица Красногвардейская, 14а;

улица Декабрьских Событий, 82, 84, 84/1, 87, 87а, 88, 88а, 90, 97;

улица Карла Либкнехта, 63а;

улица Фридриха Энгельса, 8б, 12;

улица Карла Либкнехта,46,48,58;

улица Софьи Перовской,41а;

улица Красноказачья, 2, 8а, 9, 9а, 10, 10а,б,в,г, 10/1, 13а,б,в,г, 21, 21/2;

улица Декабрьских Событий, 103, 103а,б,г,д, 105а,б,в, 107а,б, 109, 117, 119;

улица Ямская, 40, 42(д/с№68), 50, 50а,б,е,ж,з, 50з/1-2;

улица Поленова, 1, 1/1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а/1, 19, 21, 23, 25, 27, 31/6, 33/1-5, 35, 35в, 37;

улица Култукская, 1в, 9а,б,в, 9/1, 10, 11, 13;

улица 3-я Красноказачья, 1, 3, 5;

улица Альпийская, 1, 1а, 3, 5.

– Приносим извинение за увеличение срока отсутствия горячей воды, но ремонт являются необходимостью, – говорится в сообщени «Теплосетей Иркутска».