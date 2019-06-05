Отключение горячей воды в центре Иркутска продлили на двое суток

В организации поясняют, что в результате проведенных гидравлических испытаний, выявлены участки ремонта тепловых сетей. Воду отключили 27 мая 2019 года и должны были подать её вечером 5 июня, однако, теперь обещают включить её около 20.00 7 июня по следующим адресами:
Усольский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе в водоохраной зоне реки Курга обнаружили стихийную свалку мусора площадью около 1500 квадратных метров. Усольский городской суд обязал близлежащие муниципалитеты ликвидировать мусорку.
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В четырехэтажном доме по улице Сибирских Партизан в Иркутске 3 июня 30 квартир верхних этажей затопило дождем из-за неоконченного ремонта крыши. Ущерб, нанесенный жильцам, будет полностью возмещен генеральным подрядчиком, сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на то, что в отношении ООО «Звезда» возбуждено два уголовных дела, организация все так же подает заявки на участие в электронных аукционах и выигрывает их.
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан провел председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. Жителей региона, записавшихся на прием, волновали вопросы, напрямую связанные с надежностью и качеством энергоснабжения в дачных товариществах, деревнях и районах.
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для реконструкции бульвара Гагарина напротив здания Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов («Иргиредмет»).
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова проверила ход работ на объектах в регионе в рамках депутатского контроля.
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление капитального строительства города Иркутска выбирает подрядчика для проведения работ по благоустройству общественной территории "Берег реки Ушаковки". Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 июня.
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Одним из основных направлений деятельности канализаций является очистка сточных вод. В Иркутской области в 2018 году при относительно благоприятной ситуации в целом по области в ряде городов и районов уровень стоков, пропущенных через очистные сооружения, остается очень низким, сообщает Иркутскстат.
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за незначительности ежегодного обновления коммунальных сетей уровень их износа остаётся высокой. Требуют замены от 31% до 56% сетей, сообщает Иркутскстат.
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Этим летом на острове Конный в Иркутске появится современная детская площадка, а территория вокруг нее будет благоустроена. В настоящее время администрация города выбирает подрядчика для проведения работ, итоги электронного аукциона станут известны 6 июня.
Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области изменило способ оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории городов Братск, Саянск, Тайшет, начиная с 1 июля 2019 года.
Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из 103 лифтов, заменённых по программе капитального ремонта, в эксплуатацию до сих пор не ввели 20. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 25 мая, на острове Конный корпоративные волонтёры Иркутской области провели акцию «17 деревьев весны». Организаторами и участниками мероприятия выступили сотрудники 11 компаний, включая En+ Group, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Ростелеком, Леруа Мерлен, Иркутскую нефтяную компанию, Т.Б.М., ООО «Нестле Россия», банк ВТБ (ПАО) – членов Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ).
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая появилась «Поляна Сбербанка». В рамках «Зеленого марафона» сотрудники банка высадили на площадке более 120 саженцев, сообщает пресс-служба банка.
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - О переходе Иркутской области с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО и вариантах ее корректировки главе региона Сергею Левченко доложил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов во время рабочего совещания.
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в этом году будет благоустроено 18 общественных пространств и около 230 дворов. В том числе 79 дворовых территорий планируется благоустроить комплексно. Об этом со ссылкой на мэра областного центра Дмитрия Бердникова сообщает пресс-служба городской администрации.
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проводят обработку деревьев и кустарников от вредителей. До конца июня 2019 года работы проведут в парках, скверах, бульварах и на магистральных улицах. Об этом сообщила заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Холодную воду отключат в Ленинском и Свердловском округах Иркутска для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации с 22:00 23 мая до 20:00 25 мая.
Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Мой зеленый Иркутск» с 16 по 18 мая на 14 площадках города было высажено более 500 крупномерных саженцев. В посадке деревьев приняли участие около тысячи человек – представители молодежных и спортивных организаций, национально-культурных центров, инициативные группы жителей.
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Северное управление ЖКС» вернуло жильцам пяти многоквартирных домов по улице Розы Люксембург в Иркутске более 200 тысяч рублей, ранее незаконно начисленных за содержание лифтов в период, когда они не работали.
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска взыскал с «Южного управления жилищно-коммунальными системами» и компании «Сфера» 39 тысяч рублей в пользу горожанки за то, что в её квартире не устранили плесень. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Электронный аукцион по выбору подрядчика для благоустройства мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится 20 мая. Общая стоимость работ - 19 790 029 рублей, средства будут выделены из бюджета Иркутска.
Иркутский район, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На расширенном заседании президиума Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области 15 мая утверждена концепция развития централизованных сооружений водоснабжения и водоотведения Иркутского района. Средства на разработку проекта в размере 100 млн рублей будут выделены из областного бюджета в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 500 крупномерных саженцев высадят в рамках акции «Мой зелёный Иркутск», которая пройдет в областном центре с 16 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На юге Иркутской области намечены плановые отключения тепла – завершается отопительный период 2018-2019 годов. По словам главы Приангарья Сергея Левченко, он начался своевременно, в проблемных ранее Вихоревке и Байкальске замечаний к его прохождению не было.
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