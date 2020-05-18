Отопительный сезон 18 мая завершился во всех районах Иркутской области

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутской области завершился 18 мая. В этот день тепло отключили в последних трех городах региона – Зиме, Саянске и Братске. Остальные территории завершили отопительный сезон 13 мая.

Как сообщает пресс-центр газеты «Областная», в настоящее время в Приангарье действуют два способа оплаты коммунальных услуг по отоплению. Первый из них – исходя из фактических показаний общедомовых приборов учета, второй – из среднемесячного потребления за прошлый год с проведением последующих корректировок. Способ расчета определяет муниципальное образование.

– Первый способ выбрали Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Зима. С 2019 года присоединились Вихоревка и Черемхово. В этих городах в летние месяцы начисления за теплоснабжение не производятся, отметила замруководителя Госжилнадзора Иркутской области Ольга Потапова.

По ее словам, наибольшее количество обращений поступает в Госжилнадзор по вопросу проведения корректировок. Большое количество обращений в начале 2020 года из Вихоревки, несмотря на то, что она перешла на фактическое начисление, было связано с тем, что корректировки производились по итогам 2019 года, когда в городе действовали две ресурсоснабжающие организации и начисления за часть года производились исходя из среднемесячного начисления. Возникали вопросы по корректировкам у жителей Усть-Илимска и Братска.

По постановлению правительства РФ №438, в связи с пандемией наложен мораторий на проверки корректировок за отопление. Ольга Потапова рекомендовала жителям по этим вопросам обращаться к ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

Заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутской энергосбытовой компании» Андрей Харитонов подчеркнул, что переход на фактическое начисление оплаты за отопление требует значительного времени. Муниципалитету необходимо на 1 октября текущего года подать документы в министерство ЖКХ, чтобы перейти на этот способ с сентября следующего года. Для этого проводится большая разъяснительная работа с жителями. Но при переходе на фактическое начисление жители имеют возможность в режиме реального времени отслеживать процесс своевременной передачи показаний Управляющей компанией, регулирование температурного режима по дому и так далее.