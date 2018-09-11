Отопительный сезон в Иркутске начнется с 17 сентября

Иркутск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Отопительный сезон в Иркутске обещают начать с 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, об этом на заседании штаба по готовности к отопительному сезону сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Запуск тепла будет осуществляться поэтапно: сначала подключат социальные учреждения, затем многоквартирные дома. О готовности к началу отопительного сезона главе областного центра доложили представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, профильных подразделений администрации.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова, темпы подготовки к отопительному сезону выше, чем в прошлом году: готовность многоквартирных домов составляет более 90%, запас угля и мазута – 88% от нормы, поставки продолжаются в плановом режиме. Тепловые сети подготовлены на 97%, тепловые насосные станции готовы на 100%, центральные тепловые пункты – на 99%. Также она подчеркнула, что в этом году проделан большой объем работ по ремонту всех городских сетей. Было заменено около 30 километров тепловых сетей, сетей водоотведения и электроснабжения, отремонтировано 20 насосных станций. В 15-ти центральных тепловых пунктах провели капитальный ремонт. Всего на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону освоено около миллиарда рублей, из них на приобретение топлива – 740 млн рублей.

– Работа городских служб и ресурсоснабжающих компаний – скоординирована. Подготовка к отопительному сезону в городе проходит в плановом режиме, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – На особом контроле находится вопрос по котельным, переданным под нашу ответственность от Минобороны.

По словам председателя комитета городского обустройства, из средств городской казны в текущем году на подготовку инженерных систем было выделено 49 млн рублей. За счет этих средств отремонтированы тепловые сети по ул. Севастопольская, заменены сети электроснабжения по ул. Левый берег Каи, ул. Каштаковская. Особое внимание уделено ремонту тепловых сетей военных городков. Так, на территории бывшего ИВАТУ завершается капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения. На территории микрорайона Зеленый заменили проблемные участки тепловой сети, провели ремонтные работы на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения. В следующем году эти работы будут продолжены.