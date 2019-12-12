Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Парк «Комсомольский» в Иркутске начнут благоустраивать в 2020 году. Первый этап планируют выполнить в рамках реализации проекта «Народные инициативы». Об этом в ходе приема граждан в рамках общероссийского дня приема граждан по личным вопросам 12 декабря сообщил мэр города Дмитрий Бердников.

В частности, к главе муниципалитета обратилась жительница Ленинского округа с просьбой оказать помощь в благоустройстве этой территории, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Парка сегодня не в том состоянии, чтобы стать местом прогулок и проведения досуга у жителей округа, а нам бы этого очень хотелось. Город развивается, спальные районы расстраиваются, молодым семьям нужны территории вблизи дома, чтобы гулять с ребятишками, например. Многие жители обращают внимание на необходимость возрождения парка «Комсомольский», – отметила Татьяна Ткаченко.

– Благоустройство этой территории – в ближайших планах. Мы уже провели необходимую подготовку, определяется требуемый объем работ. Готовится сметная документация по выполнению первого этапа благоустройства парка в 2020 году в рамках «Народных инициатив. Этот проект вошел в число лидеров народного голосования, поэтому в обязательном порядке будет реализован, – уточнил Дмитрий Бердников. – Если за проект проголосуют активные жители во время рейтингового голосования в 2020 году, то дальнейшее благоустройство можно будет выполнить в рамках программы «Формирование комфортной среды города» в 2021 году. Это общественное пространство является территорией городского значения. Поэтому будем использовать все возможности для приведения его в порядок.

Планируется, что после завершения всего объема благоустройства парк «Комсомольский» станет безопасным и комфортным. Здесь будут проводить праздничные и спортивные мероприятия, установят аттракционы, обустроят места для активного и тихого отдыха, зон для детей.

В ходе приема граждан к мэру также обратились с вопросами участия в муниципальной программе «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2021 годы», об оказании социальной помощи многодетной семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, предоставлении жилого помещения. По поручению мэра все обращения граждан взяты в работу соответствующих структурных подразделений.