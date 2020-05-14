Первый этап строительства парка культуры и отдыха «Свирская Ривьера» планируют завершить до 1 сентября 2020 года

Свирск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Первый этап строительства парка культуры и отдыха «Свирская Ривьера» будет завершен до 1 сентября 2020 года. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 13 мая в ходе рабочей поездки в Свирск.

Как сообщает пресс-служба главы региона, проект комплексного развития прибрежной территории Ангары в Свирске, включая парк культуры и отдыха «Свирская Ривьера», стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года.

Проектом предусмотрено строительство парково-развлекательной территории, спортивной площадки, главной городской площади.

– До 1 сентября необходимо завершить первый этап работ, которые включают в себя строительство памятника основателю Свирска Федору Черниговскому, ворот со свирскими писаницами, музея 321-й Сибирской дивизии. Остальные работы запланированы на 2021 год. Проект сложный и важный для города. Муниципалитет может рассчитывать на поддержку правительства Иркутской области, – заявил Игорь Кобзев.

Общая стоимость проекта – 111,6 млн рублей, в том числе 45 млн рублей - средства федерального бюджета (премия) победителю Всероссийского конкурса, 8,5 млн рублей - средства областного бюджета (по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы), 15,6 млн рублей - средства областного бюджета (по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды»), 1,6 млн рублей - средства местного бюджета, 40,9 млн рублей - средства иных источников.

Также Игорь Кобзев оценил ход работ по обустройству мемориального комплекса «Память». Согласно Указу губернатора, Свирску, как и еще 41 муниципалитету Иркутской области, выделено до 2 млн рублей на восстановление мемориалов, увековечивающих подвиг погибших при защите Отечества. На эти средства в Свирске планируют завершить благоустройство мемориала «Память»: заасфальтировать подходы к нему, установить стенды с информацией о наступательных ударах Красной Армии, изготовить и смонтировать световую вывеску с наименованием мемориала. Общая сумма затрат на обустройство мемориала «Память» составит 874 тысяч рублей.

Кроме того, выделенные из областного бюджета средства муниципалитет направит на благоустройство сквера Воинской Славы. На эти цели предполагается израсходовать 1 млн 126 тыс рублей.