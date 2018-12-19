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20.12.2018

Планируется увеличить число категорий населения Приангарья, которым компенсируют плату за капремонт

Иркутская область, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Перечень категорий граждан, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, расширен. В ряде случаев с 1 января 2019 года эту статью расходов берет на себя областной бюджет.

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, это будет сделано, если собственник жилого помещения достиг 70 или 80-летнего возраста, и с ним проживает неработающий инвалид первой и (или) второй группы. Собственникам старше 70 лет предусмотрена денежная компенсация в размере 50%, старше 80 лет положена полная компенсация.

В настоящее время эта мера предоставляется собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 или 80 лет, которые проживают одни или в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров. Для рассмотрения вопроса о возможности назначения дополнительной меры поддержки граждане могут обращаться в территориальные подразделения министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с 9 января 2019 года.

Еще одна мера соцподдержки, которая касается инвалидов первой группы, вступит в силу с нового года. По инициативе главы региона Сергея Левченко принят региональный закон, по которому инвалидам первой группы будет компенсироваться 50% платы за содержание жилого помещения. Впервые эта льгота будет предоставляться собственникам жилых помещений. До этого по федеральному законодательству на нее имели право только инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, которые проживают в помещениях государственного и муниципального жилищных фондов.

Сбор документов, необходимых для получения 50% компенсации, специалисты территориальных подразделений министерства соцразвития будут производить на дому у всех инвалидов первой группы с 9 по 20 января 2019 года.

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