По требованию прокуратуры четыре котельные Слюдянского района оснастили резервными источниками питания

Слюдянский район, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокуратуры Иркутской области четыре котельные в Слюдянском районе оснастили резервными источниками питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что все котельные Култукского муниципального образования не имеют резервных генераторов. Это могло повлечь за собой негативные последствия в течение отопительного сезона.

- С целью устранения нарушений прокуратура района предъявила административное исковое заявление в Слюдянский районный суд с требованием обязать администрацию городского поседения оборудовать вышеуказанные котельные резервными источниками питания. Решением суда требования прокурора удовлетворены, - отметили в прокуратуре.