Последствия крупной коммунальной аварии в иркутском Академгородке полностью устранены

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске устранены последствия крупной коммунальной аварии. Теплоснабжение восстановлено полностью. О проведенных работах мэру областного центра Дмитрию Бердникову доложил заместитель мэра – председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В настоящее время к теплу подключены все объекты, в том числе общежития университета и административные корпуса, – рассказал Антон Медко. – Специалисты смонтировали временный обходной участок трубопровода. Для этого были доставлены все необходимые материалы. На сегодня завершен весь необходимый ремонт трубопровода, сейчас аварийные бригады занимаются отсыпкой участка.

Для ликвидации коммунальной аварии были проведены работы по шунтированию грунта, вырезка повреждённого участка подающего трубопровода и другие необходимые работы. На лето запланирован капитальный ремонт всего участка.

– Аварийные бригады, бригады наших муниципальных предприятий работали в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу тепла. В первую очередь подключили жилые дома Академгородка. В общежитиях университета силами МКУ «Безопасный город» были установлены тепловые пушки, также проводился мониторинг температурного режима на объектах, – отметил Дмитрий Бердников. – Теперь необходимо вместе с ресурсоснабжающими организациями провести диагностику на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем.

Напомним, коммунальная авария произошла в Академгородке вечером 23 декабря. МинХКЖ Иркутской области сообщило, что причиной этому послужила изношенность теплопровода.