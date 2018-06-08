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ЖКХ
09.06.2018

Пожарные и спасатели подарили Иркутску новый сквер

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В канун Дня иркутской пожарной охраны в столице Приангарья состоялось открытие нового сквера, который стал подарком горожанам от пожарных и спасателей МЧС России.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, площадку под обустройство участка на перекрёстке улиц Дзержинского и Лапина ведомство получило полтора года назад. В ноябре 2017 года силами пожарных место было очищено от мусора, для вывоза которого потребовалось восемь КАМАЗов. В декабре площадку выровняли, а территорию будущего сквера временно украсили ледяными фигурами и информационными стендами с правилами безопасного поведения на льду. Зимой сотрудники МЧС проводили здесь уроки безопасности со школьниками и дошколятами. Наступившая весна позволила продолжить работы по благоустройству.

– Мы изначально отказались от предложения разместить на этом месте служебную парковку, и с администрацией Иркутска разработали проект сквера «со спасательным уклоном», – говорит начальник ГУ МЧС Валентин Нелюбов. – Именно так назвали его журналисты, с которыми мы вместе работали над его оформлением. На дорожках вы можете увидеть плитки с номерами экстренных служб.

На церемонии открытия сквера заммэра Иркутска – руководитель Правобережного округа Надежда Лебедева, подчеркнула, что вместе с облагораживанием еще одной городской территории воплотилась в жизнь идея о пропаганде спасательного дела и требований безопасности – здесь будут размещены стенды и баннеры с полезной информацией о сезонных рисках.

– Искренне надеемся, что в скором времени сквер станет еще одним любимым местом отдыха иркутян, и их силами здесь будет поддерживаться чистота и порядок, - сказала она.

В завершение торжественного мероприятия почетными гостями в парковой зоне были высажены ели.

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