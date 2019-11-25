Правительство Иркутской области в 2020 году выделит субсидии на ремонт и реставрацию религиозных объектов

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На ремонт и реставрацию религиозных объектов, которые являются памятниками истории и культуры, в 2020 году будут выделять субсидии из областного бюджета. Постановление подписано председателем правительства Иркутской области Русланом Болотовым, сообщает пресс-служба главы региона.

Субсидии по этому направлению будут предоставлять в регионе впервые. Их размер – 75% затрат на сохранение объекта, но не более 50 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

Получить субсидию может религиозная организация, которая является собственником здания-памятника. Для проведения реставрации здания или его приспособления для современного использования необходимо иметь проектную документацию, согласованную со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, заключение о достоверности определения сметной стоимости, положительное заключение государственной экспертизы и договор подряда на выполнение работ. Для проведения текущего ремонта пакет документов меньше. Он включает рабочую документацию и дефектную ведомость.

Желающим получить субсидии в 2020 году необходимо подать заявку в Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области до 1 апреля.

– Субсидии на ремонт и реставрацию зданий церквей, синагог, мечетей, дацанов и молельных домов, которые являются памятниками истории и культуры, в Иркутской области будут выделены впервые. Обычно это очень красивые сооружения, которые являются визитными карточками своих населённых пунктов. Хочу отметить, что в России очень мало регионов, которые оказывают такую поддержку религиозным организациям. В Иркутской области решение о представлении субсидий было принято по поручению губернатора Сергея Левченко, – отметил руководитель службы по охране объектов культурного значения Андрей Фоменко.