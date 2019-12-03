Правительство Приангарья: для малочисленных поселений создадут специальную программу по благоустройству

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Для малочисленных поселений создадут специальную региональную программу по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Сергея Левченко.

В сентябре на образовательном форуме «Земля Иркутская» мэры сельских муниципалитетов, где проживает менее тысячи человек, обозначили проблему, с которой не хотят мириться: по условиям действующих государственных программ эти населенные пункты не могут получить субсидии на благоустройство территорий.

Как исправить ситуацию, обсудили на рабочем совещании, которое провел заместитель губернатора Иркутской области – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. По поручению Сергея Левченко предложения сельских муниципалитетов будут реализованы в специальной областной программе благоустройства.

Заместитель начальника управления по региональной политике Александр Гоголев доложил, что из 454 муниципалитетов Иркутской области в 267 муниципальных образованиях нет населенных пунктов с численностью более одной тысячи человек. Таким образом, лишены права участвовать в программе благоустройства общественных территорий более 270 тысяч жителей Приангарья. Государственная программа по созданию комфортной городской среды про них «забыла».

– Мы на это обратили внимание, пообщавшись с руководителями муниципальных образований на форуме «Земля Иркутская». Коллеги предложили обсудить в правительстве Иркутской области реализацию программы «Комфортная сельская среда», – так условно можно назвать это направление. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко это предложение поддержал, – отметил Дмитрий Чернышов.

На совещании предварительно определено, что разработчиком этой программы будет министерство сельского хозяйства Иркутской области. Предложено разработать несколько типовых проектов благоустройства общественных территорий для небольших деревень и поселков в зависимости от численности населения: до 100 жителей, от 100 до 300 человек, от 300 до 500 граждан. Для этого будет привлечен центр компетенции, недавно созданный при областной службе архитектуры для обеспечения разработки проектной документации по программе благоустройства городских территорий.

– К концу текущего года мы определим основные параметры и сможем вынести их на обсуждение с муниципалитетами, в состав которых входят такие населенные пункты. Стремимся начать программу уже в 2020 году. В каждом населенном пункте, в котором даже до 100 человек проживает, есть какое-то общественное пространство. Его нужно сделать красивым и удобным для людей, – подчеркнул Дмитрий Чернышов.