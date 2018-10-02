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ЖКХ
03.10.2018

Проект «Семейное дерево» реализуется в Ангарске

Ангарск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект по посадке деревьев на территории городских скверов и парков организован администрацией Ангарского городского округа.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, среди его основных задач – укрепление института семьи, улучшение экологической обстановки, воспитание в детях уважения к малой родине и бережного отношения к природе.

Как отмечают организаторы проекта «Семейное дерево», посадкой саженца в городском сквере или парке каждый житель может подчеркнуть значимость важного события в жизни семьи. Это может быть регистрация брака, появление на свет малыша, годовщина свадьбы, юбилей или любое другое свершение.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо обратиться к кураторам – муниципальному предприятию «Парки Ангарска». Для посадки можно приобретать саженцы более двух десятков видов деревьев и кустарников, которые выращены в питомниках Приангарья и адаптированы к климатическим условиям Сибири. Ива, рябина, лиственница, сосна, яблоня могут стать родовым талисманом и подарком не только для будущих поколений семьи, но и для всего Ангарска.

Подход к каждой семье, участвующей в проекте, индивидуальный. Для участников предусмотрены различные акции и скидки. В услугу входят доставка саженца, посадка, первоначальный необходимый комплекс работ при посадке, а также полный уход за саженцем в течение двух лет с учетом гарантии.

Заказать посадку, а также уход за саженцем можно по телефону (83955) 64-51-61.

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