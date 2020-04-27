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ЖКХ
27.04.2020

Прокуратура заявила о необходимости реконструкции КОСов Иркутска левого берега

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура направила в адрес администрации Иркутска представление о необходимости реконструировать левобережные канализационные очистные сооружения областного центра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам анализа проб, отобранных на выпуске стоков в реку Ангара, выявлено превышение допустимой концентрации ряда загрязняющих веществ, что является нарушением природоохранного законодательства, влечёт загрязнение реки и ухудшение среды обитания водных биоресурсов. ​

Как установлено проверкой, причина ненадлежащей очистки в том, что оборудование на объекте устарело. Кроме того, комплекс в принципе не рассчитан на тот объем сточных вод, который поступает от населения.

Фактически очистные сооружения не справляются со своими функциями, что недопустимо и требует принятия действенных мер, говорят в природоохранной прокуратуре. Несмотря на то, что ещё в 2014 году была разработана проектная документация на реконструкцию, соответствующие работы не организованы.

Сейчас решается вопрос о привлечении средств областного и федерального бюджетов в целях проведения реконструкции очистных сооружений в рамках Национального проекта «Экология», поскольку средств местного бюджета для реализации этого мероприятия недостаточно.

Напомним, в Иркутске с 2016 года ведётся реконструкция КОС правого берега в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». В рамках предыдущих этапов построены здание решет и песколовок, станция ультрафиолетовой очистки, биореактор, станция блок-фильтров, компрессорная и насосные станции, цех механического обезвоживания, илоуплотнители, проведен монтаж технологических трубопроводов.

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