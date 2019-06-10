Рабочую группу для решения проблем Облкоммунэнерго создали в ЗС Иркутской области

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с выводом из кризисной ситуации областного предприятия «Облкоммунэнерго». Как сообщает пресс-служба ЗС, решение об этом было принято по итогам рассмотрения соответствующего депутатского запроса на заседании комитета по собственности и экономической политике областного парламента 10 июня. Возглавит рабочую группу председатель комитета Николай Труфанов. В депутатском запросе парламентарии выразили обеспокоенность в связи с тем, что большая часть электрических сетей в регионе изношена, профилактические работы на электросетях не проводятся, несмотря на регулярную оплату за электроэнергию населением и собственниками предприятий. Также в депутатском запросе отмечено, что имели место случаи невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия и нарушения прав коллектива, невыполнения условий по договорам с населением Иркутской области со ссылкой на отсутствие необходимого оборудования и ГСМ. – Неоднократно эта тема рассматривалась на площадке областного парламента. Депутаты настаивали на принятии инвестиционной программы, направленной на вывод предприятия из кризиса, сегодня такая программа находится в разработке. При этом важно понимать, справится ли предприятие с такой программой, будут ли в рамках ее реализации эффективно решены главные причины кризисного состояния – нехватка оборотных средств и сверхнормативные потери. Очевидно одно: это социально-значимое для региона предприятие должно работать. Поэтому вопросы формирования инвестпрограммы и ее реализации останутся на контроле депутатского корпуса, – подчеркнул Николай Труфанов. Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, разработан план вывода предприятия из кризиса, который включает, в том числе, и утверждение инвестпрограммы, которая должна быть сформирована до 1 ноября 2019 года. Объем инвестиций, заявленный предприятием, составляет около 1,2 млрд рублей. Помимо этого, отметил замминистра, муниципальным образованиям будут в заявительном порядке выделяться средства на восстановление ветхих сетей для дальнейшей их передачи в областную собственность, а также будет реализован ряд других мероприятий. Напомним, согласно анализу, проведенному аудиторами Контрольно-счетной палаты региона, основной причиной низкой его ликвидности и необеспеченности Облкоммунэнерго оборотными средствами является сложившаяся система взаиморасчетов между Облкоммунэнерго, ИЭСК (вышестоящая территориальная сетевая организация) и Иркутской энергосбытовой компанией (гарантирующий поставщик). Кроме того, предприятию не возмещаются в тарифе сверхнормативные технологические потери, обусловленные существенным износом основных фондов. Так, коэффициент износа постоянно увеличивается и по состоянию на конец 2017 года составляет 60% по зданиям и сооружениям, 85% по линиям электропередачи и 78% по трансформаторным подстанциям. Также КСП области обратило внимание на то, что, начиная с 2016 года, предприятия несет прямые убытки, не возмещаемые в тарифе, – госпошлины, судебные издержки, неустойки, пени, штрафы и так далее. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

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