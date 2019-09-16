Раздельный сбор мусора внедряют в колониях Иркутской области

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В исправительных колониях Иркутской области осуждённых учат раздельному сбору мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Первопроходцами в раздельном накоплении мусора стали осуждённые в исправительных колониях № 3 в Иркутске и № 19 в посёлке Маркова Иркутского района. Контейнеры разных цветов для стекла, пластика, бумаги, органики и других бытовых отходов установили на участках отрядов, на территории производственных и жилых зон.

Для осуждённых были проведены дополнительные занятия по воспитанию экологической грамотности, каждый был проинформирован о принципе раздельного сбора отходов и его целесообразности.

В течение нескольких месяцев собираемые стекло, бумага и пластик передаются на безвозмездной основе коммерческим организациям для последующей утилизации. Ежемесячно за счёт передачи раздельно собранного мусора общий объём производимых твёрдых коммунальных отходов удается сократить на 20%, что позволяет экономить бюджетные средства.

Инспекция по охране окружающей среды и технике безопасности ГУФСИН России по Иркутской области направила рекомендации по организации раздельного накопления отходов в 15 исправительных учреждений. Окончательный переход на раздельное накопление запланирован на середину 2020 года.