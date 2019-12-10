Региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» подвел итоги голосования для определения способа перерасчета по факту

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В период со 2 по 9 декабря 2019 года «РТ-НЭО Иркутск» проводило на своем сайте голосование, чтобы собственники нежилых помещений сами выбрали способ расчета стоимости оказанной услуги по обращению с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба организации. До 1 ноября счета для этой категории потребителей выставлялись только по нормативу в связи с разъяснениями, данными министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в письме №02-58-4748/19 «О расчетах с юридическими лицами», которое 22 октября 2019 года было отменено в судебном порядке. В связи с отменой разъяснений собственники нежилых помещений теперь могут заключать договор с региональным оператором с методом расчета по отгруженным контейнерам и бункерам в месте их накопления (по факту). Между тем, региональный оператор для сохранения принципа справедливости и честности в расчетах принял решение не только перевести собственников нежилых помещений на метод учета по отгруженным контейнерам с ноября, но и произвести перерасчет, начиная с 1 января 2019 года. – Голосование было решено провести для того, чтобы собственники нежилых помещений смогли самостоятельно определить, какими данными руководствоваться при произведении перерасчета. Заинтересованных лиц мы уведомили на сайте «РТ-НЭО Иркутск», сайтах муниципальных образований, а также в средствах массовой информации, – отметил учредитель «РТ-НЭО Иркутск» Артем Мищенко. – Также голосование предусматривало возможность для потребителей внести собственные предложения. В голосовании приняли участие 450 человек, большинство из которых отдали свой выбор использованию данных о количестве отгруженных контейнеров по установленным графикам. Этому способу отдали предпочтение 38% проголосовавших. Теперь всем потребителям, у которых оборудованы собственные контейнерные площадки, необходимо обозначить их в личном кабинете на нашем сайте. После верификации (привязки) контейнерной площадки автоматически будет произведен перерасчет и выставлены обновленные счета. Итоги голосования можно увидеть по ссылке . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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