Регоператор намерен взять содержание части мусорных площадок в Иркутске на себя

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональный оператор «РТ-НЭО» планирует взять часть проблемных контейнерных площадок на свой баланс. Об этом 27 ноября на депутатских слушаниях рассказал представитель предприятия Артём Мищенко.

Речь идёт о транзитных площадках, куда, как правило, мусор выбрасывают не только горожане, но и жители Иркутского района, например. Регоператор при этом будет не только вывозить мусор, а также убирать прилегающую территорию.

– Сейчас мы проводим этот опыт, если он будет успешным, то мы его продолжим, – говорит Артём Мищенко.

В остальных случаях за содержание площадки, исключая непосредственно баки, отвечает администрация или управляющая компания.

Кстати, что касается негабаритного мусора – а это, например, мебель, бытовая техника, строительный мусор, ветки, листва, – то регоператор по закону его вывозить не должен. По правилам, управляющие компании должны создавать для таких отходов восьмикубовые бункеры. Вместе с тем, негабаритный мусор занимает 30% от общего объёма отходов, а инфраструктура для него создана на 2%.

– Мы, конечно, вывозим этот мусор, но предъявляем управляющим компаниям претензии. Вообще мы можем накапливать эти отходы, оформить как свалку и вывезти так, а затем управляющей компании счёт, – говорит Артём Мищенко.

Остается проблемой и перекрестное накопление отходов, когда на общую площадку многоквартирных домов сваливают мусор не только жильцы, но юридические лица. Это приводит к тому, что невозможно посчитать, кто и сколько отходов образует. Выходом из этого может послужить опыт других регионов, где контейнерные площадки ограждаются и попасть на них можно, только имея магнитный ключ. Сделать это можно за счёт собственника площадки.

Напомним, регоператор планирует запустить в Иркутске два ресайклинг-центра для приёма негабаритного мусора, который позволит скупать у населения такие отходы. Это будут пункты приёма батареек, шин, строительного мусора.