Ремонт Ангарской городской больницы №1 планируется продолжить в следующем году

Ангарск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 16 августа, во время рабочей поездки в Ангарский городской округ губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» и встретился с коллективом этого учреждения.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, больница оказывает пациентам экстренную и плановую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, обслуживает более 75 тысяч жителей Ангарского городского округа.

В 2018 году в лечебном учреждении был закончен ремонт в колопроктологическом отделении, проведен частичный ремонт операционного блока, запущена в работу плановая операционная с системой ламинарной вентиляции с разделением потоков и обеззараживанием воздуха. Также работает современная централизованная система обеспечения здания кислородом.

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» Иван Крывовязый рассказал, что в здании хирургического отделения больницы с 2016 года проводятся косметические ремонты, ведутся работы по улучшению условий нахождения пациентов в стационаре и повышению качества оказания медицинской помощи.

Приемное отделение до 2017 года располагалось в подвальном помещении на площади менее 100 квадратных метров. А с июля прошлого года это отделение открылось на первом этаже здания на площади более 165 квадратных метров. Также в 2017 году проведен ремонт отделения анестезиологии и реанимации с расширением площадей в 2 раза. В следующем году планируется провести капитальный ремонт лестниц и кровли хирургического корпуса.

В феврале 2018 года в поселке Мегет завершилась реконструкция врачебной амбулатории ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» на 150 посещений в смену. Реконструкция трехэтажного здания для размещения в нем амбулатории началась в 2012 году, но была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Сергей Левченко поставил задачу достроить объект, и она была выполнена.