ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
ЖКХ
17.08.2018

Ремонт Ангарской городской больницы №1 планируется продолжить в следующем году

Ангарск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 16 августа, во время рабочей поездки в Ангарский городской округ губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» и встретился с коллективом этого учреждения.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, больница оказывает пациентам экстренную и плановую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, обслуживает более 75 тысяч жителей Ангарского городского округа.

В 2018 году в лечебном учреждении был закончен ремонт в колопроктологическом отделении, проведен частичный ремонт операционного блока, запущена в работу плановая операционная с системой ламинарной вентиляции с разделением потоков и обеззараживанием воздуха. Также работает современная централизованная система обеспечения здания кислородом.

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» Иван Крывовязый рассказал, что в здании хирургического отделения больницы с 2016 года проводятся косметические ремонты, ведутся работы по улучшению условий нахождения пациентов в стационаре и повышению качества оказания медицинской помощи.

Приемное отделение до 2017 года располагалось в подвальном помещении на площади менее 100 квадратных метров. А с июля прошлого года это отделение открылось на первом этаже здания на площади более 165 квадратных метров. Также в 2017 году проведен ремонт отделения анестезиологии и реанимации с расширением площадей в 2 раза. В следующем году планируется провести капитальный ремонт лестниц и кровли хирургического корпуса.

В феврале 2018 года в поселке Мегет завершилась реконструкция врачебной амбулатории ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» на 150 посещений в смену. Реконструкция трехэтажного здания для размещения в нем амбулатории началась в 2012 году, но была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Сергей Левченко поставил задачу достроить объект, и она была выполнена.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске