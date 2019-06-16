«РТ-НЭО Иркутск» только под давлением прокуратуры вывезло из Ново-Ленино в Иркутске мусор

Иркутск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура вынудила ООО «РТ-НЭО Иркутск» вывезти из микрорайона Ново-Ленино в Иркутске мусор.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проведена проверка по информации комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска о ненадлежащем исполнении ООО «РТ-НЭО Иркутск» принятых обязательств в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

По результатам осмотра территории Ленинского района города установлены факты несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов из контейнеров, а также крупногабаритного мусора с мест накопления отходов, в том числе возле домов №№ 343, 279, 267 по ул. Розы Люксембург, дома № 264 по ул. Баумана. В связи с чем в этих местах образовались несанкционированные свалки отходов.

Захламление контейнерных площадок перечисленных многоквартирных жилых домов свидетельствовало о нарушении региональным оператором требований федерального закона и других нормативно-правовых актов.

Поэтому прокурором района в адрес генерального директора ООО «РТ-НЭО Иркутск» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Организацией места накопления отходов очищены.