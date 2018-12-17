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18.12.2018

Руководителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области стал Константин Рассолов

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководителем Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области по итогам проведенного конкурса стал Константин Рассолов.

На четвертом заседании комиссии по проведению открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора Иркутской области – директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов состоялось индивидуальное собеседование с кандидатами на должность, пишет пресс-служба губернатора. Об этом сообщила секретарь комиссии – начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Елена Рябых.

По результатам тестирования претендентов (их было семеро) на знание законодательства, проведенного Минстроем России 6 декабря, и решением комиссии от 13 декабря 2018 года, к третьему этапу конкурса (индивидуальное собеседование) на основании количества баллов допущены Константин Рассолов (50 баллов) и Александр Чалбышев (49 баллов).

Претенденты отвечали на вопросы, задаваемые членами комиссии для уточнения их профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности, деловых и личностных качеств. Результаты индивидуального собеседования оценивал каждый член комиссии самостоятельно в соответствии с 15-балльной системой оценки, результаты впоследствии суммировались. По условиям конкурса претенденты должны набрать по результатам второго и третьего этапа конкурсов не менее 111 баллов.

– После подсчета голосов стало ясно, что директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области будет назначен Константин Рассолов, – сообщила Елена Рябых.

Напомним, Константин Рассолов с 16 августа 2018 года до последнего времени являлся исполняющим обязанности генерального директора ФКР.

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