Руслан Болотов: в Иркутской области к 19 сентября к теплоснабжению подключен 61% жилых домов

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провёл селекторное совещание по вопросам готовности субъектов округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

Как сообщает пресс-служба регправительства, о положении дел в Приангарье докладывал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В регионе отопительный период начался 1 сентября. По состоянию на 19 сентября в работу запущены 909 теплоисточников (91%) во всех муниципальных образованиях. Подключены к теплоснабжению 16 тысяч 71 жилой дом (61%) и 4 тысячи 82 объекта социальной сферы (90%).

Потребность в топливе на отопительный период 2018-2019 годов составляет 1,6 млн тонн угля и 73,6 тысячи тонн жидкого топлива. Фактический запас угля близок к нормативному показателю и составляет 88% от нормативного запаса, фактический запас жидкого топлива равен 153% от нормативного.

Председатель правительства Иркутской области отметил, что для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей отгружено и доставлено 94,3 тысячи тонн топлива (80%), в том числе 85,3 тысячи тонн угля и 9 тысяч тонн нефтепродуктов. Завоз топлива в навигационный период завершен с опережением графика. Остаток топлива будет доставлен своевременно с применением железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вопросы подготовки к отопительному зимнему периоду 2018-2019 годов в Байкальске и Вихоревке, а также в микрорайоне Зеленый Иркутска находятся на постоянном контроле правительства Иркутской области.

– Сегодня день мы вплотную подошли к получению паспортов готовности. Важно выполнить эту работу в полном объёме и по возможности в самые короткие сроки, – отметил Сергей Меняйло.

В рамках совещания были обсуждены проблемные вопросы подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему отопительному сезону. Не все сетевые компании сегодня могут обеспечить надёжное и качественное энергоснабжение потребителей, остаётся много бесхозяйных или брошенных электросетевых объектов. Этой работе также должно уделяться соответствующее внимание.