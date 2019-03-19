|ЖКХ
|20.03.2019
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С 1 апреля в Иркутске стартует санитарная очистка города
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Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 апреля начнется санитарная очистка города. В течение месяца пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.
Завершится месячник по санитарной очистке города общегородским субботником, который пройдёт 27 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.
– С каждым годом все больше жителей Иркутска, различных организаций нашего города принимают участие в субботниках. Это радует, говорит о неравнодушии, готовности каждого внести свой вклад в благоустройство и поддержание чистоты в городе, – отметила Елена Фёдорова. – В свою очередь, в администрации Иркутска запланировано более ста мероприятий по санитарной очистке и уборке города.
Так, в течение месяца будут приведены в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок. Специалисты проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников в скверах. На дорогах города будет выполнен ямочный ремонт, нанесена дорожная разметка, проведен ремонт, помывка и покраска ограждений, дорожных знаков, информационных щитов. Силами подрядных организаций будут отремонтированы и помыты остановочные пункты.
Кроме того, будут организованы работы по ремонту и покраске малых архитектурных форм во дворах, на спортивных и детских площадках, по очистке фасадов зданий организаций всех форм собственности.
– К участию в месячнике по санитарной очистке города мы приглашаем всех желающих. Все участники субботников будут обеспечены необходимым инвентарем. Уже закуплено 130 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток. Кроме того, будет организован вывоз собранного мусора на городской полигон, – отметила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.
КООРДИНАТЫ:
Иркутяне могут узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты, а также талоны на вывоз мусора и заказать транспорт. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа, где иркутяне желают навести порядок на территории Иркутска:
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