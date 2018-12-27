В Иркутской области установлены тарифы на электричество на 2019 год

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом полугодии 2019 года в Приангарье горожане будут платить за электричество 1,078 руб./кВт ч, а селяне – 0,7546 руб./кВт ч.

Издан приказ службы по тарифам об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области на 2019 год, сообщает пресс-служба губернатора.

С 1 января 2019 года для населения, проживающего в городских населенных пунктах Приангарья, и приравненных к нему категорий потребителей, установлен тариф на электрическую энергию 1,078 руб./кВт ч, который будет действовать по 30 июня 2019 года. С 1 июля по 31 декабря будущего года тариф составит 1,11 руб./кВт ч.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, с 1 января по 30 июня 2019 года тариф составит 0,7546 руб./кВт ч, с 1 июля 2019 года 0,777 руб./кВт ч.