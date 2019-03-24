Садоводства Иркутской области получат субсидии на ремонт дорог и систем электроснабжения

Иркутская область, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Садоводства Братска, Свирска и Слюдянского района в 2019 году получат субсидии на ремонт систем электроснабжения и их приведение в технически исправное состояние.

Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета, составит 23,3 млн рублей, пишет пресс-служба губернатора. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Братск получит 8,8 млн рублей, Свирск – 8,5 млн рублей, Слюдянский район – 6 млн рублей. Для одного садоводства размер областной субсидии не может превышать 3 млн рублей. Софинансирование является обязательным условием участия в программе. Садоводческие организации должны привлечь не менее 3% суммы, часть средств предоставит муниципальный бюджет. На территориях садоводств отремонтируют электрические сети и установят приборы учета, затем сети необходимо передать на баланс электросетевых компаний. Сергей Малинкин отметил, что по завершении всех процедур члены садоводческих и огороднических кооперативов перестанут заниматься ремонтом сетей и будут оплачивать только стоимость потребленной электроэнергии.

– Получение субсидии подразумевает передачу бремени содержания принадлежащего садоводам имущества специализированным компаниям. После ремонта и приведения в надлежащее состояние сети становятся привлекательными для них. Если какая-то компания откажется от принятия садоводства к своим сетям, то найдется другая, которой это будет интересно, – сказал Сергей Малинкин.

Кроме того, в 2019 году будет выделено 60 млн рублей, на которые отремонтируют 26 дорог в шести муниципальных образованиях протяженностью 45 км. Увеличение финансирования на ремонт садоводческих дорог до 142 млн рублей, предложенное министерством на текущий год, будет рассмотрено на ближайшей сессии областного парламента. В случае одобрения, отремонтировать удастся еще 11 автодорог протяженностью почти 24 км.

Итого в 2019 году запланирован ремонт 37 дорог в восьми муниципальных образованиях общей протяженностью 68,8 км, что на 60,1% больше, чем в 2018 году.