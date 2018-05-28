Сергей Левченко прокомментировал возможный рост тарифов на «коммуналку» в Иркутской области

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области готово помогать компании En+ Олега Дерипаски, страдающей от санкций США, но не согласится с ростом тарифов на коммуналку для населения. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

О возможном росте цен ранее сообщил «Коммерсант» . Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ предлагает поднять тарифы сетей для населения, например перенести часть нагрузки «Русала» на всех потребителей Федеральной сетевой компании. En+ напоминает, что тарифы на электроэнергию в Иркутской области самые низкие в России: 1,01 руб. за 1 кВт/ч при средних 4,3 руб. за 1 кВт/ч. Также предлагается повысить и предельный уровень платежей за ЖКХ в области, подняв тариф на тепло и горячую воду на 1%. Предлагаемые меры, отмечают в компании, помогут снизить финансовую нагрузку на предприятие. В свою очередь, ТАСС сообщает, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил ряду министерств проработать предложения по поддержке холдинга En+ . Решение должно быть принято в июне.

Губернатор Сергей Левченко отметил, что санкции уже серьёзно повлияли на административное состояние российской энергетической компании. Например, Олег Дерипаска вышел из совета директоров «Русала». Теперь бизнесмен и Сергей Левченко должны встретиться в начале июня 2018 года, чтобы подвести промежуточные итоги в сложившейся ситуации. Затем подобная встреча планируется в конце сентября этого года.

– Я думаю, что у нас есть много возможностей [выйти из положения], кроме предложения En+ по тарифам. Перекрёстное субсидирование мы обсуждаем почти год. По их расчётам, оно составляет около 1 миллиарда рублей. Те предложения, которые они излагают для решения проблемы, пока нас не устраивают, – заявил глава региона. – Вопросы тарифов решает региональная и федеральная энергетические комиссии. Мы будем это тоже обсуждать. Я думаю, их предложения тоже для нас не подходят.

Сергей Левченко настаивает на совместном с En+ обсуждении возможных социальных последствий сложившегося положения. В частности, регион готов помогать жителям, занятым в энергетике и алюминиевой промышленности.

Также губернатор отметил, что зарубежные партнёры не намерены разрывать с регионом отношения из-за американской позиции.

– Не так всё просто и США сегодня не очень удаётся выполнение того, что они обещали. Это раз. За всё это время я встретился с руководителями многих стран, регионов, крупных фирм, которые в открытую говорят, что санкции санкциями, а наши взаимоотношения, которые уже составляют десятки лет, будут продолжаться, – сказал Сергей Левченко.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум. Позже Bloomberg сообщил, что РУСАЛ провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки сырья в КНР и продажи алюминия.

Позже стало известно, что компания РУСАЛ на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%.