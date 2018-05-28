|ЖКХ
|29.05.2018
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Сергей Левченко прокомментировал возможный рост тарифов на «коммуналку» в Иркутской области
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Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области готово помогать компании En+ Олега Дерипаски, страдающей от санкций США, но не согласится с ростом тарифов на коммуналку для населения. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
О возможном росте цен ранее
Губернатор Сергей Левченко отметил, что санкции уже серьёзно повлияли на административное состояние российской энергетической компании. Например, Олег Дерипаска вышел из совета директоров «Русала». Теперь бизнесмен и Сергей Левченко должны встретиться в начале июня 2018 года, чтобы подвести промежуточные итоги в сложившейся ситуации. Затем подобная встреча планируется в конце сентября этого года.
– Я думаю, что у нас есть много возможностей [выйти из положения], кроме предложения En+ по тарифам. Перекрёстное субсидирование мы обсуждаем почти год. По их расчётам, оно составляет около 1 миллиарда рублей. Те предложения, которые они излагают для решения проблемы, пока нас не устраивают, – заявил глава региона. – Вопросы тарифов решает региональная и федеральная энергетические комиссии. Мы будем это тоже обсуждать. Я думаю, их предложения тоже для нас не подходят.
Сергей Левченко настаивает на совместном с En+ обсуждении возможных социальных последствий сложившегося положения. В частности, регион готов помогать жителям, занятым в энергетике и алюминиевой промышленности.
Также губернатор отметил, что зарубежные партнёры не намерены разрывать с регионом отношения из-за американской позиции.
– Не так всё просто и США сегодня не очень удаётся выполнение того, что они обещали. Это раз. За всё это время я встретился с руководителями многих стран, регионов, крупных фирм, которые в открытую говорят, что санкции санкциями, а наши взаимоотношения, которые уже составляют десятки лет, будут продолжаться, – сказал Сергей Левченко.
Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Среди попавших под ограничения оказались компания «Русал» и ее владелец Олег Дерипаска. На фоне ограничений и озвученного Вашингтоном намерения ужесточить санкции в отношении России акции компании обновили исторический минимум. Позже Bloomberg сообщил, что РУСАЛ провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки сырья в КНР и продажи алюминия.
Позже стало известно, что компания РУСАЛ на фоне санкций США может сократить штат сотрудников Братского и Иркутского алюминиевых заводов на 10-15%.
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