Сергей Серебренников жестко раскритиковал качество гарантийных работ на воркаут-площадках в Братске

Братск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Братска Сергей Серебренников жестко раскритиковал качество гарантийных работ на воркаут-площадках в городе.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, мэр отметил, что подрядчик допустил массу нарушений при строительстве. Небрежность видна во всем. Спортивные снаряды плохо закреплены, плитка проседает, а электропроводка забросана гравием. Венчают разгильдяйский труд кучи мусора и поваленные деревья.

– В конце прошлого года в Братске появились две современные воркаут площадки, которые могут заменить собой целый спортивный зал, причем под открытым небом. С приходом весны стало понятно – подрядчик выполнил работы плохо, – сказал Сергей Серебренников.

После выезда на площадку глава города собрал совещание с руководителями комитета ЖКХ и физической культуры и спорта. Сергей Серебренников потребовал сменить ремонтные бригады, организовать прибытие в город руководителя подрядной фирмы и установить конкретные сроки гарантийного ремонта.

– Задача стоит одна – довести эти площадки до проектных значений, чтобы всем, кто там занимается было комфортно, – добавил мэр Братска.

Сергей Серебренников поручил председателю комитета ЖКХ Роману Мельникову выяснить все и доложить о ситуации до 13 июня. Также глава города сказал, что в деле воркаут-площадок рано ставить точку. К недобросовестным подрядчикам нужно применить жесткие штрафные санкции.