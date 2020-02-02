Со 2 февраля возобновлен отлов безнадзорных животных в Иркутске

Иркутск, Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске со 2 февраля начался отлов животных, не имеющих владельцев. Согласно заключенному муниципальному контракту, работу проводит питомник «К-9», сообщает пресс-служба губернатора.

– В первую очередь специалисты займутся отловом животных по ранее поданным в администрацию города заявкам, а также отловом агрессивных особей. В Иркутске отлов будет производиться в Свердловском районе, в Ново-Ленино, предместьях Марата, Радищева и других местах. С 6 февраля отлов начнется на территории Шелеховского района, затем в Иркутском районе, – рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Он подчеркнул: пристальное внимание будет уделено и территориям зоны ЧС. С 4 февраля работа по отлову животных без владельцев будет проводиться в Тулуне, с 5 февраля в Нижнеудинске. В Чунском районе отлов планируется начать к концу недели.

Контроль деятельности специализированных организаций в части отлова и содержания животных без владельцев, а также прием заявок на отлов ведут органы местного самоуправления.

Напомним, в конце января в регионе была создана межведомственная комиссия при правительстве Иркутской области по организации мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев под руководством и.о. заместителя председателя регправительства Теймура Магомедова. Для обращений на официальном сайте службы ветеринарии создан раздел «Межведомственная комиссия по отлову и содержанию животных без владельцев». Размещена форма обратной связи с населением, а также номер горячей линии по вопросам реализации мероприятий.

Совместно с министерством финансов Иркутской области служба ветеринарии рассматривает вопрос увеличения норматива на отлов и содержание одной особи. Собрана аналитика по другим субъектам Российской Федерации, готовится финансово-экономическое обоснование, которое до 5 февраля будет представлено в министерство финансов области.