Сотрудника Службы госжилнадзора Приангарья оштрафовали за ненадлежащее рассмотрение жалобы на управляющую компанию

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По требованию прокурора Ленинского района Иркутска за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина сотрудник Службы государственного жилищного надзора Иркутской области привлечен к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– В ходе служебной проверки установлено, что доводы заявителя о несогласии с начислениями, указанными управляющей компании в платежных документах, о привлечении работников юридических лиц к административной ответственности, специалистом Службы надлежащим образом, объективно и всесторонне рассмотрены не были, – отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокурором района в адрес руководителя Службы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства РФ, которое сейчас рассматривается.

В отношении должностного лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП – нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных органов. Суд, рассмотревший дело, выписал нарушителю штраф в размере пять тысяч рублей.