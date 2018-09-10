Суд признал незаконными действия администрации Баяндаевского района по выделению участка под полигон ТКО

Баяндаевский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Баяндаевский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о признании незаконными постановлений мэра района о выделении участка под строительство мусорного полигона в культовом месте поклонения бурятского народа «Бурютын Тудэ».

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе производства по делу установлено, что эти постановления приняты с нарушением норм действующего законодательства, без проведения инженерных изысканий и без принятия решения о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую.

Напомним, внимание правоохранительных органов на это обратили активисты ОНФ, к которым обратились жители муниципальных образований Люры, Бохолдой, Бахай Баяндаевского района.

По словам руководителя инициативной группы граждан, жителя села Люры Гаврила Токарева, еще в 2013 году это место было официально признано культовым, внесено в окружной реестр и обозначено в генплане населенного пункта. На месте поклонения бурятских родов здесь установлен специальный столб с повязанными на него разноцветными ленточками. Неподалеку находится и недавно возведенный православный храм. Несмотря на это, районная администрация ранее выделила под полигон 15 га, и вокруг было зарезервировано еще 85 га, которые, по убеждению жителей села, также постепенно заполнились бы мусором.

Позицию общественников по недопущению возведения полигона ТКО на 127-м километре автодороги Иркутск – Жигалово поддержала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.