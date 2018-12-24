Суд запретил Куйтунской РБ вывозить жидкие отходы на несанкционированные места

Куйтунский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунский районный суд запретил райбольнице сливать жидкие бытовые отходы на несанкционированные места, а также обязал в обязательном порядке провести санитарную дезинфекцию вакуумной автомашины марки КамАЗ.

Как сообщает пресс-служба суда, эти нарушения были выявлены в рамках прокурорской проверки. Между тем, в соответствии с санитарными правилами делать это необходимо.

Отметим, речь идет об отходах, образующихся в результате осуществления хозяйственной деятельности у Куйтунской районной больницы и участковых больниц Кундуйская, Харикская, Ленинская, Барлукская. Организовать вывоз ЖБО необходимо до 31 декабря 2019 года.