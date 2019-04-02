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03.04.2019

Суд заставил администрацию Качуга ликвидировать незаконную свалку мусора

Качугский район, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Качугский районный суд обязал администрацию райцентра ликвидировать несанкционированную свалку площадью 33,9 тысячи квадратных метров. Срок исполнения – 30 июля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в 2018 году состоялась ведомственная проверка исполнения природоохранного законодательства, а также законодательства об отходах производства и потребления. Тогда и была обнаружена стихийная свалка мусора. Прокуратура внесла в адрес главы поселка Качуг представление об устранении нарушений законодательства, но оно было проигнорировано. Тогда в феврале этого года прокурор обратился в суд.

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