Тарифы на «коммуналку» в Иркутской области останутся неизменными до 1 июля 2020 года

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2020 года останутся в Иркутской области неизменными. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это значит, что стоимость этих услуг останется на том уровне, что были утверждены на второе полугодие 2019 года. Так, стоимость электроэнергии для городского населения будет составлять 1,11 рубля за 1 кВт в ч, для сельчан – 0,777 рубля.

Тарифы на водоснабжение, тепло и газ устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации. В Иркутске горячее водоснабжение для компонента на теплоноситель будет стоить 23,88 рубля за1 куб. м, для компонента на теплоэнергию – 1392,91 рубля за 1 Гкал. Цена отопления в Иркутске составит 1392,91 рубля за Гкал. Стоимость холодной воды – 14,12 рубля за 1 куб. м, водоотведения – с 12,6 до 12,96 рублей.

Отметим, в конце октября 2019 года правительство РФ установило предельные индексы изменения размера платы за ЖКХ в регионах на 2020 год. , было опубликовано 31 октября. Из документа следует, что в первом полугодии тарифы останутся на прежнем уровне, а во втором – немного подрастут. В Иркутской области – средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 4,8%. Индекс, установленный Москвой, – это верхняя планка, выше которой общий счёт за коммуналку в регионе подняться не может.

В 2019 году цены на «коммуналку» менялись дважды: с 1 января и с 1 июля. С 1 января тариф на коммунальные услуги вырос в связи с ростом налога на добавленную стоимость (НДС), который входит в цену всех услуг.