Тарифы на вывоз мусора в Иркутской области в первом квартале 2019 года будут взиматься с квадратного метра

Иркутская область, 26.12.18, (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Сергей Левченко принял решение в течение первого квартала 2019 года сохранить принцип, по которому формируется тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, в прежнем виде – взимать плату исходя из квадратных метров. Об этом он сообщил 26 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года.

- По результатам первого квартала мы и посмотрим, как можно улучшить схему сбора ТКО. Вчера и в выходные шло довольно напряженное обсуждение с регоператорами, и они согласились на такую схему. Думаю, мы за первый квартал найдем возможность, чтобы и малообеспеченным помогать и, в то же время, чтобы объективно стоил сбор мусора и для всех, кто проживает в больших квартирах и домах, - сообщил Сергей Левченко.

Напомним, на заседании регионального совета Иркутской области 21 декабря были обнародованы тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в регионе на 2019 год. Так, нормативы накопления ТКО пересмотрены и установлены в размере 2,1 кубометра на квадратный метр в год в крупных городах региона – Иркутск, Ангарск, Братск – и 1,56 кубометра во всех остальных населенных пунктах. Об этом сообщил глава регионального МинЖКХ Артур Сулейменов.

Плата будет рассчитываться из общей площади жилья. Министр пояснил, что «расчет с метра, а не человека» принят, чтобы защитить, например, такие категории населения, как многодетные семьи. Также он добавил, что в дальнейшем нормативы подлежат корректировке и пояснил, что в нормативном документе планируется отразить оба варианта начисления – за квадратный метр и с человека.

Руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин на регсовете озвучил тарифы на вывоз ТКО, которые будут применяться с 1 января 2019 года. Для зоны Юг без учета НДС эта сумма составит 435,74 рубля, с учетом, то есть, уже для конечного потребителя, – 522,89 рубля. Для зоны Север без учета НДС – 496,11 рубля, с учетом – 595,33 рубля.