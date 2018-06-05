Теперь в Приангарье обещают закончить переселение из аварийного жилья к 30 сентября, а в Братске – к концу года

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - До 30 сентября текущего года ва Приангарье планируется завершить переселение граждан из аварийного жилья в рамках ФЦП на территории всех муниципальных образований за исключением Братска, где окончание всех работ намечено на 31 декабря.

По информации пресс-службы регправительства, об этом сообщил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов на видеоселекторном совещании, которое провел председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

Председатель наблюдательного совета заслушал руководителей всех 12 регионов России, где было продлено действие программы ликвидации регионального аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года. Перед докладом о положении дел в Иркутской области Сергей Степашин отметил, что его и руководство Фонда ЖКХ особенно интересует положение в Братске, который в 2017 году сорвал выполнение программы переселения.

В докладе председателя правительства Иркутской области было отмечено, что, действительно, большая часть объема нерасселённого фонда приходится на город Братск, где ООО «Стройспецгрупп» не достроены девять многоквартирных домов. В отношении подрядчика ведутся следственные действия.

– В Братске не завершено расселение 17,1 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда и переселение тысячи граждан. Сейчас муниципальному казенному учреждению «Дирекция капитального строительства и ремонта города Братска» в оперативное управление переданы все девять объектов незавершенного строительства ООО «Стройспецгрупп». Проводится госэкспертиза проектной документации на реконструкцию объектов и проверка достоверности определения сметной стоимости, определяются подрядчики, которые достроят объекты, – сообщил Руслан Болотов.

Председатель регионального правительства отметил, что администрацией Братска документы для проведения госэкспертизы поданы по восьми объектам. Признано, что завершение строительства одного объекта нецелесообразно в связи с уточнением муниципальным образованием количества граждан, подлежащих переселению.

Всего из общего объема аварийного жилья в Иркутской области, признанного таковым на 1 января 2012 года, – это 550,5 тысяч квадратов – сегодня расселено 521,2 тысячи квадратных метра, что составляет 95% от запланированного объема, переселено 30,8 тысячи людей.

В поселке Магистральном, в Усть-Куте, Бодайбинском районе переселение граждан должно завершиться в сентябре текущего года.