Теплоисточник на биотопливе планируют построить в Усть-Куте в 2020 году

Усть-Кут, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект нового теплоисточника для Усть-Кута, который будет работать на отходах лесной промышленности, уже готов. К строительству планируют приступить в 2020 году. Об этом 20 августа на пресс-конференции рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

Площадку под объект выделили в микрорайоне Бирюсинка. Новый теплоисточник позволит снять зависимость социальных учреждений и жилого фонда от ведомственной котельной «Иркутскнефтепродукта», которая отапливает эту часть города. Напомним, новый теплоисточник – проект Транс-Сибирской лесной компании (ТСЛК). Соглашение о строительстве нового теплоисточника было подписано ещё в 2017 году. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей, эти деньги вложит ТСЛК, у которой в Усть-Куте есть завод по глубокой переработке древесины.

Также Усть-Куту в этом году выделена субсидия на полную перекладку теплосетей в микрорайоне Нефтебаза, где в январе 2019 года произошла коммунальная авария, из-за которой без тепла и горячей воды остались несколько десятков жителей.

Ещё по одному населённому пункту, который вызвал проблемы в минувший отопительный сезон, – посёлку Юрты Тайшетского района – также приняты решения. На обслуживание котельной зашла новая организация, сейчас ведутся работы по замене оборудования. В перспективе также рассматривается вопрос строительства нового теплоисточника.

Что касается Вихоревки, прогремевшей на всю страну три года назад, то, по словам Евгения Ветрова, ситуация в городе сейчас опасений не вызывает. В мае 2019 года котельная была передана новому концессионеру – ООО «Вихоревское управление коммунальными системами», которое предусмотрело «нормальные инвестиции». В этом году планируется завершить работы по ремонту четвёртого котла, следующий этап – обновление сетевого хозяйства.

На подготовку к зиме Байкальска уже традиционно в этом году выделили 50 млн рублей. На котельной ТЭЦ БЦБК, которая отапливает город, отремонтировали системы отопления и двух котловых агрегатов, признанных пригодными к эксплуатации.

Также в зоне контроля – 22 муниципальных образования Иркутской области, который в прошлом году к началу отопительного сезона не получили паспорта готовности. Это поселения в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах. По каждому из муниципалитетов сформирован план по устранению замечаний. Ожидается, что к началу грядущего отопительного сезона все проблемы будут сняты.

Паспорт готовности два года подряд не получал и Иркутск. Как отметил Евгений Ветров, тому способствовали объективные причины, не зависящие от города. В 2017 году существовала проблема с котельной иркутского мясокомбината в Жилкино. Администрация добилась передачи объекта в муниципальную собственность, после чего на объекте начались ремонты.

В прошлом году в собственность города перешли сети и теплоисточник в Зелёном, ранее принадлежавшие Минобороны РФ. Весь комплекс объектов был в изношенном состоянии. В этом году администрация города за средства муниципального и областного бюджета меняет котлы, а также за свой счёт перекладывает теплосети.

В целом, сказал представитель МинЖКХ, ожидается, что подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов пройдёт без срывов и очевидных проблем.