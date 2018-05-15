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ЖКХ
16.05.2018

Три фонтана в Ангарске запустят на День города

Ангарск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в День города 26 мая включат фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Кстати, в этом году по проекту «Народные инициативы» планируется отремонтировать как фонтаны, так и прилегающие к ним территории. Всего на это выделено около 20 миллионов рублей. На эти деньги завершат устройство фонтана в сквере «Пионер», отремонтируют фонтан в парке ДК «Современник», а также ставший историческим фонтан в сквере ДК «Нефтехимик».

– У фонтана в сквере ДК «Нефтехимик» восстановят гидроизоляцию и циркуляцию воды из пасти львов. В парке «Современника» также предусмотрены ремонтные работы чаши и оборудования фонтана. Реконструкция будет выполнена в летний период, – рассказал заместитель мэра Андрей Сафронов.

Все фонтаны в тестовом режиме радовали ангарчан 9 мая. Фонтан, который находится у здания МУП «Ангарский Водоканал», уже действует.

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