Три КамАЗа и 500 мешков мусора – на Байкальском тракте начали расчищать одну из стихийных свалок

Иркутский район, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Три КамАЗа и еще 500 мешков мусора собрали волонтеры 21 апреля на 63-м километре Байкальского тракта, где расположена одна из несанкционированных свалок. Как заявил глава федерального Минприроды Сергей Донской, в ходе эко-субботника было очищено не более 5% территории. Напомним, эко-субботник стал одним из первых мероприятий «Зеленой весны» – природоохранной акции, организованной Фондом имени Вернадского по всей стране. Официальное открытие, кстати, состоялось 21 апреля в московском парке «Сокольники». На уборку мусора со свалки, расположенной на территории Прибайкальского нацпарка недалеко от поселка Никола Иркутского района, собрались около 120 человек. Среди них – представители «Заповедного Прибайкалья», двух управлений Росприроднадзора – по Иркутской области и Байкальского, – Востсибрегионводхоза, департамента по недропользованию по Центральному Сибирскому округу, общественники, студенты-волонтеры. Как рассказал исполняющий обязанности директора «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов, конкретно эта свалка появилась еще в 1990-х годах, до последнего времени ею никто не занимался. Здесь скапливался строительный мусор и бытовые отходы – волонтеры погрузили в КамАЗы, например, несколько сгнивших кроватей, столов и кресел, диван. Предположительно, тут насорили жители Листвянского муниципального образования и других соседних поселений. – Конечно, за один день не удалось это все убрать, но коллеги из местной администрации пообещали приехать сюда еще не раз. Всероссийский субботник «Зеленая весна» продлится до 21 мая, так что время еще есть, – отметил Сергей Донской. На будущее, пояснил он, желательно сделать две вещи: местным жителям – освоить раздельный сбор мусора, чтобы хотя бы отделять органику от неорганики, а местной администрации – создать инфраструктуру для оптимизации этих процессов. Также, по мнению министра, мусор надо перерабатывать, а не захоранивать. Однако, как отмечают местные жители, сейчас на территории Прибайкальского нацпарка ни местные власти, ни нацпарк вывоз мусора не организовали: везти в город далеко и дорого, поблизости официальных полигонов ТКО нет. – Местная администрация как раз сейчас этим занимается, – заявил Сергей Донской. – Действительно, нужно создавать инфраструктуру, строить полигоны. Сейчас в области активно формируется территориальная схема. Вот это все нужно убирать, и местная администрация мне обещала это закончить. После расчистки территории здесь установили информационный аншлаг, запрещающий свалку отходов, рядом разместят фотоловушку, которая сможет фиксировать номера автомобилей тех, кто потом захочет выбросить тут свой мусор, рассказал Умар Рамазанов. Также был заблокирован въезд на эту территорию с Байкальского тракта. – В целом на территории Прибайкальского нацпарка подобных фотоловушек около 400, также сотрудники объединенной дирекции «Заповедного Прибайкалья» закупили четыре квадрокоптера, которые могут следить за территорией днем, и один – с прибором ночного видения для мониторинга по ночам. Таким образом, есть возможность следить за нарушителями и с земли, и с воздуха, – сказал он. Собранный мусор вывезли на официальный полигон ТКО под Иркутском. После окончательной расчистки свалки планируется провести рекультивацию почвы, засевание леса, на это выделено около 7 млн рублей. К слову, в 2016-2017 годах из казны Иркутской области на ликвидацию несанкционированных свалок выделили почти 70 млн рублей. Тогда было утилизировано более 53 тысяч кубометров мусора в Усолье-Сибирском и Ангарске, а также в Иркутском, Шелеховском, Усольском, Ольхонском и Аларском районах. В этом году была утверждена терсхема обращения с твердыми коммунальными отходами по региону. Также был выбран регоператор по зоне Юг – «РТ-НЭО Иркутск». ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... заповедное прибайкалье

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