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ЖКХ
26.03.2019

У братчанки за долг по коммунальным услугам арестовали автомобиль

Братск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время рейда с использованием автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав» у братчанки арестовали автомобиль за долги по коммунальным услугам.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, женщина год не платила за «коммуналку», накопив долг более чем на 32 тысячи рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском о взыскании, который был удовлетворен. Должницу уведомили о необходимости исполнить судебное решение, но братчанка не спешила это делать.

Во время совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД с использованием автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять в потоке проходящего транспорта должников по исполнительным производствам, женщину остановили на Братской ГЭС. Должностные лица арестовали ее Тойоту Ист 2003 года выпуска и оставили ей на ответственное хранение. Только после такой меры должница оплатила коммунальные услуги.

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