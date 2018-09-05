У главного входа в Иерусалимский парк в Иркутске появится стеклянный купол

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Во время второго этапа благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске расширят территорию входной площади и реконструируют главный вход, установив стеклянный купол. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, предполагается создание дополнительных зон отдыха, дорожно-тропиночной сети между входными группами вдоль улицы Байкальской и центральной площадью, а на местах захоронений будут установлены памятные знаки каждой конфессии. Ход благоустройства территории мэр Иркутска Дмитрий Бердников обсудил с представителями религиозных конфессий.

– Мы вместе с вами регулярно контролируем ход реконструкции. Сейчас на объекте работы выполнены на 60%, ведется обустройство входной и центральной площадей, аллеи памяти. Первый этап планируется завершить в октябре. Самое время обсудить второй этап благоустройства этого значимого объекта, – подчеркнул мэр. – Уверен, что по завершении реконструкции Иерусалимский парк станет знаковым местом для иркутян.

В ходе встречи было принято решение о том, что в рамках второго этапа реконструкции на местах захоронений будут установлены памятные знаки каждой конфессии.

Напомним, первый этап благоустройства стартовал в августе этого года. Все работы согласованы с археологами. Реконструкция не предусматривает возведения каких-либо масштабных объектов, будут только малые архитектурные формы. Предусмотрено мощение площади тротуарной плиткой, устройство цветников. Кстати, во время работ по подготовке к благоустройству Иерусалимского мемориального комплекса обнаружили захоронение сподвижника мореплавателя Григория Шелихова.

В целом концепция благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» рассчитана на три года.