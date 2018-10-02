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ЖКХ
03.10.2018

Учёные изучат альтернативы выработки электроэнергии в Сибирском регионе

СФО, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института экономики и организации промышленного производства СО РАН в этом году запускают исследование по изучению альтернатив выработки электроэнергии в Сибирском регионе. Об этом сообщает управление по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН.

В планх учёных – рассчитать экономическую эффективность для станций на технологиях с применением угля, а также газовых, солнечных, и ветряных электростанций. По итогу работы будут определены приоритетные способы получения электроэнергии для их дальнейшего развития.

Специалисты планируют изучить работу станций на традиционных (уголь, газ) и возобновляемых (солнце, ветер) источниках энергии в условиях Сибири. В первую очередь, это тепловые элетростанции Гусиноозерская ГРЭС, Красноярская ГРЭС, а также солнечные станции Кош-Агачская СЭС, Бичурская СЭС и другие.

Исследователи намерены выявить приоритеты дальнейшего энергетического развития региона, а для этого нужно узнать экономическую эффективность каждой станции по добыче энергоресурсов: сколько стоит её содержание для государства и для налогоплательщиков, какова доля вырабатываемой энергии, оценить качество оборудования и квалификацию рабочих кадров, уточнить, как работают профсоюзы, есть ли контакты с экологическими организациями. Пока же, говорят учёные, никто не может с точностью ответить, что более выгодно: производить энергию традиционным путем, но на новых, более экологичных технологиях, или использовать возобновляемые источники энергии.

Исследовательская команда планирует побывать в республиках Алтай и Бурятия, Красноярском крае, Кемеровской области. Командировки нужны для того, чтобы опросить должностных лиц станций, а также пообщаться с членами правительства муниципалитета. Первым местом поездки научной группы станет Кош-Агачская солнечная электростанция на Алтае.

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