Улицу Урицкого в Иркутске рассчитывают благоустроить к осени

Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Благоустройство улицы Урицкого в Иркутске планируют завершить в сентябре 2019 года. Об этом 19 июня сообщил мэр города Дмитрий Бердников. Главную пешеходную улицу Иркутска намерены превратить в «зеленую зону» с «умными» технологиями. Напомним, благоустройство идет в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Он неоднократно обсуждался, в том числе, и с горожанами. – Безусловно, улица Урицкого – одно из самых знаковых мест города. Мы должны превратить ее, действительно, в «иркутский Арбат», как ее давно и называют, – отметил Дмитрий Бердников. – Работы ведутся параллельно с ресурсоснабжающими организациями. Есть вопросы, но, в принципе, они все решаемые. Собственников зданий мы сейчас включаем в процесс. Там, где люди готовы, они будут параллельно вести работы по приведению фасадов в порядок. Там, где есть какие-то сложности, мы продолжим работу на следующий год. По словам мэра, на территории запланирован целый комплекс мест для отдыха и пространств для проведения мероприятий. Улицу предполагается разбить на зоны – общепит, летние веранды, площадки для активностей. В числе проектов, которые собираются здесь реализовать, – например, кинотеатр под открытым небом. Кроме того, напомним, ранее сообщалось, что на базе закрытого ныне Дома быта прорабатывается вариант создания бесплатного современного детского центра. – Здесь впервые мы будем использовать автоматическую систему контроля движения и заезда на улицу – потому что Урицкого, в основном, пешеходная, но при необходимости на нее будет заезжать транспорт. Электрические стойки будут дистанционно подниматься и убираться – в рамках программы «Умный город», думаю, это будет уместно, – сообщил иркутский градоначальник. – Освещение на улице будет организовано с системой фотоэлементов. Это позволит экономить электричество и контролировать освещенность. Первый этап работ по благоустройству – полная замена коллекторно-тепловой сети – уже завершен на участке от улицы Дзержинского до Дома быта, при этом с опережением сроков. Там сейчас планируют начать уже непосредственно благоустройство. На участке от Дома быта до улицы Карла Маркса сотрудники «Южных электрических сетей» перекладывают теплосеть. Ориентировочно эти работы будут завершены к 30 июня, как максимум – в первую декаду июля. Полностью завершить благоустройство улицы планируется в сентябре 2019 года. Как пояснила начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела, полностью улицу перекрывать все это время не предполагается, чтобы не ограничивать доступ к объектам торговли, расположенным на Урицкого. – Проект масштабный: сейчас полностью демонтировано старое основание улицы – снят асфальтобетон и тротуарная плитка. Урицкого вымостят заново «с нуля» натуральным камнем. Это будет мелкая квадратная гранитная плитка – светлая в центре улицы и более темная по краям, – рассказала Марина Шевела. – Появятся уникальные малые архитектурные формы, установим на протяжении всей улицы 37 скамеек, рядом с каждой из них высадим кустарники. Хочется получить единый градостроительный ансамбль с учетом благоустройства фасадов зданий – в этом плане как раз идет плотное взаимодействие с собственниками. Предусмотрена и защита от дождей: от каждого здания к ливневой канализации примыкают трубы для отвода воды. На сегодняшний день на улице Урицкого установили семь железобетонных колодцев, внутри них выполнена полная гидроизоляция, чтобы стоки ливневки не попадали в грунт. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

дмитрий бердников

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