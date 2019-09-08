Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Управляющую компанию в Ленинском районе Иркутска выселили из незаконно занимаемого подвала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Ведомство провело проверку деятельности управляющей компании «Альтернатива». Выявлены нарушения требований статьи 36 ЖК РФ и правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. – Установлено, что работники управляющей компании заняли и обустроили предметами интерьера, офисной техникой и иными предметами быта подвальное помещение многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Березовый Ленинского района Иркутска, – отметили в прокуратуре. По результатам проверки в адрес руководителя внесено представление об устранении нарушений требований закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Помещение уже освобождено и приведено в надлежащий вид. За допущенные нарушения ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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