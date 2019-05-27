Юрлицам в Приангарье пообещали в несколько раз снизить нормативы накопления ТКО

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - О переходе Иркутской области с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО и вариантах ее корректировки главе региона Сергею Левченко доложил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов во время рабочего совещания.

Как пишет пресс-служба губернатора, Дмитрий Чернышов сообщил, что правительством Иркутской области, мэрами муниципальных образований, главами поселений, профильными министерствами, региональными операторами, представителями бизнес-сообщества была проведена большая аналитическая работа. В том числе, были сделаны замеры объемов накопления ТКО.

– На основании этих замеров министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области готово внести корректировки в соответствующий нормативно-правовой акт по установлению нормативов накопления ТКО для юридических лиц в части значительного снижения этих нормативов. Снижение произойдет кратно, в пять-шесть раз, – рассказал Дмитрий Чернышов.

Он подчеркнул, что после снижения нормативов Иркутская область войдет в число субъектов РФ, где плата за ТКО для юридических лиц будет ниже, чем в среднем по России.

– Сигналы, которые шли от юридических лиц, малого и среднего бизнеса, что нормативы были завышены, подтвердились. Чтобы мы не начинали эту реформу с ошибок, необходимо сделать перерасчет платежей для юридических лиц, начиная с 1 января 2019 года, то есть с самого начала этой реформы, – подытожил губернатор Сергей Левченко.

Кроме того, подчеркнул глава региона, необходимо продолжить замеры накопления ТКО не только юридическими, но и физическими лицами.