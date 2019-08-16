В Ангарске директора УК оштрафовали за то, что в штате организации не было ответственного за лифты

Ангарск, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Директора ангарской управляющей компании «Жилищное управление» оштрафовали на 25 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Речь идёт, в частности, об эксплуатации лифтов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки инспекторы установили, что в этой управляющей организации не было специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтового оборудования. Прокуратура внесла директору компании представление, в итоге одного из работников направили на обучение, он получил соответствующее свидетельство о квалификации.

Надлежащее содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме, в том числе обеспечение готовности инженерных систем, является лицензионным требованием, отмечают в прокуратуре Иркутской области. Таким образом, УК «Жилищное управление» с 3 января 2019 года осуществляло предпринимательскую деятельность с нарушением лицензионных требований.

В связи с этим в отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи он привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа.