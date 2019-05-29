В Ангарске до сих пор не запустили 20 новых лифтов

Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из 103 лифтов, заменённых по программе капитального ремонта, в эксплуатацию до сих пор не ввели 20. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области. Спикер регпарламента Сергей Сокол встретился с жителями дома №24 в 85 квартале, где до сих пор не работают четыре лифта из шести, которые должны были быть заменены и введены в эксплуатацию еще в прошлом году. В многоквартирных домах №102 и №103 в 94 квартале лифты не работают в связи с необходимостью замены вводного кабеля. – На площадке Заксобрания мы неоднократно поднимали вопрос замены лифтов в Ангарске и других городах Иркутской области. Направили парламентский запрос, – отметил Сергей Сокол. – Как отчиталось правительство региона, работы по замене всех лифтов полностью завершены. Тем не менее, часть лифтов не введена в эксплуатацию. Сегодня мы лично проверяем, как выполнены работы в конкретном доме. Жители, с которыми Сергей Сокол, а также представители городской администрации, управляющей компании и надзорных органов, встретились во дворе этих домов, рассказали о том, что здесь проживает много людей преклонного возраста, а также семей с маленькими детьми, есть и жители с ограниченными возможностями здоровья, для которых неработающий лифт является существенной проблемой. Спикер напомнил, что именно депутаты после обращений жителей вынесли эту тему в публичное пространство, обратив внимание на то, что подрядные организации проводят работы по замене лифтов некачественно и в не установленные договорами сроки. К решению вопроса, который получил широкий общественный резонанс, подключились силовые структуры, было возбуждено уголовное дело. Представители управляющей компании заверили, что необходимые для ввода в эксплуатацию лифтов вопросы будут улажены с Ростехнадзором в самое ближайшее время – в течение 10-14 дней. Сергей Сокол подчеркнул, что до тех пор тема останется на контроле депутатского корпуса. При этом, заметил спикер, она касается не только конкретных двух домов, но и в целом выполнения работ по замене лифтов в рамках программы капремонта. – Казалось бы, позитивное событие – замена лифтов, в итоге вылилось в негатив, связанный с угрозой для жизни и здоровья людей, многочисленными нарушениями подрядчиков, штрафными санкциями. Ситуация, заложниками которой стали жители, должна быть разрешена, а также нельзя допустить ее повторения в дальнейшем, – подытожил Сергей Сокол. Напомним, заменой лифтов в Ангарске занималось ООО «Звезда». Недавно стало известно, что против подрядчика возбудили два уголовных дела. Организацию обвиняют в картельном сговоре и мошенничестве в особо крупном размере. Широкую огласку тема получила не только из-за нарушения прав граждан, но и из-за того, что, как выяснилось, подрядчик, связанный с Андреем Левченко (депутатом Заксобрания, сыном губернатора Иркутской области), представил подложные документы, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядных организаций. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

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