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16.08.2018

В Ангарске ремонтируют городские фонтаны

Ангарск, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Ангарске ремонтируют пять городских фонтанов. Муниципальный контракт на выполнение этих работ заключён. Работы оценены в 20 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В сквере «Пионер» благоустроят прилегающую к фонтану территорию. Здесь появятся тротуарные дорожки, а площадки вокруг сооружения замостят плиткой. В сквере также установят лавки и урны, посеют газон, говорят в администрации Ангарска.

В парке ДК «Современник» требует большого ремонта чаша фонтана. Здесь проведут замену гидроизоляции, облицовку наружных стен керамогранитом, облицовку днища фонтана керамической плиткой, с устройством светодиодной подсветки. Кроме того, будет проведен ремонт элементов конструкций фонтана, замена форсунок и центральной насадки.

Такой же ремонт фонтана проведут и в сквере ДК «Нефтехимик». Кроме этого, по проекту «Формирование комфортной городской среды» здесь ведутся ремонтные работы по благоустройству входной группы сквера.

Напомним, в перечень мероприятий по предложениям жителей включены ремонт двух существующих лестниц с облицовкой керамогранитной плиткой, ремонт декоративной вазы, устройство пандуса для маломобильных групп граждан и родителей с колясками, реконструкция цветника, замена покрытия на аллее, в том числе тактильной. На центральной аллее и площадке вокруг фонтана будут установлены новые парковые фонари, скамейки и урны.

Ремонт чаш фонтанов с устройством светодиодной подсветки с благоустройством прилегающей территории будет также проведен в парках имени 10-летия Ангарска и Строителей.

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