Ангарск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 1 января 2020 года изменится способ начисления платы за ТКО. С нового года ангарчане будут платить за мусор исходя из числа проживающих в квартире. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За такой способ оплаты проголосовало наибольшее количество ангарчан. По результатам голосования администрация округа обратилась в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с просьбой изменить способ оплаты. Кроме того, депутатский корпус направил обращение первому заместителю губернатора Руслану Болотову.

В документе было сказано, что от жителей городского округа и юридических лиц поступает большое количество вопросов по размеру нормативов накопления ТКО и высокому тарифу регионального оператора, в состав которого включены расходы на транспортировку твердых коммунальных отходов до мест захоронения. В Ангарском округе есть специализированный полигон, расстояние до которого не превышает 22 километра, поэтому усреднение транспортных расходов регионального оператора по отношению к ангарской территории депутаты считают необоснованным. Тем не менее, тариф сегодня по-прежнему составляет 594,53 рубля за кубический метр, при норме накопления – 2,1 кубометр с человека в год.

В начале декабря в правительстве региона состоялось заседание рабочей группы, на котором принято решение изменить способ оплаты вывоза ТКО для 22 муниципальных образований Иркутской области. Ангарский округ попал в их число.

Отметим, в первом квартале 2020 года администрация округа проведет анализ сделанных начислений, а также дополнительный опрос населения. При необходимости будет направлено дополнительное обращение в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области для пересмотра способа начисления.