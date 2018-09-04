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ЖКХ
04.09.2018

В Ангарске сорваны сроки ремонта фонтанов

Ангарск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске подрядчик сорвал график реконструкции городских фонтанов. Муниципальный контракт был заключен в августе 2018 года, однако ремонтные работы до сих пор не начаты, сообщает пресс-служба города.

– К сожалению, мы не можем кардинально влиять на подрядчика, который был определен в рамках сорок четвертого федерального закона. Аукционы выигрывает, кто попало. С таким подрядчиком разговор жесткий: будем вовлекать в процесс ремонтов иные организации на условиях субподряда. Штрафные санкции по срыву графика подрядчику уже предъявлены, – заявил мэр Ангарска Сергей Петров.

Напомним, в рамках благоустройства мест массового отдыха населения по региональной программе «Народные инициативы» в 2018 году Ангарскому городскому округу выделено 15 миллионов рублей, еще пять миллионов – средства местного бюджета. В рамках муниципального контракта должно быть отремонтировано пять фонтанов в сквере «Пионер», парке ДК «Современник», сквере ДК «Нефтехимик», говорят в администрации Ангарска.

Предполагается, что субподрядчики закончат ремонт в течение месяца.

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