В Ангарске у «Звезды» не приняли замененные лифты в двух домах

Ангарск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Запуск лифтов в доме №24 квартала 85 и в доме №17 квартала 84 Ангарска перенесен на неопределенный срок. Сдача оборудования длилась до позднего вечера 13 марта, но они так и не были приняты управляющими компаниями и эксплуатирующей организацией. У экспертов возникли серьезные претензии к документам, качеству проведенных работ и материалов.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в приемке лифтового оборудования принимали участие представители подрядчика ООО «Звезда», регионального Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и эксплуатирующей организации, а также ангарской думы и управления по капитальному строительству, ЖКХ транспорту и связи администрации округа.

– В очередной раз громко объявленная сдача лифтового оборудования провалилась. Акты скрытых работ представлены не были. В сметах обнаружены приписки: увеличение количества установленных деталей и, соответственно, оплаты. Акты не подписаны заказчиком – Фондом капитального ремонта Иркутской области, – отметил Денис Ягодзинский, входящий в состав депутатской группы, которая по поручению думы округа взяла на контроль ситуацию с заменой лифтов в городе.

По словам специалиста по техобслуживанию и эксплуатации лифтов ангарского предприятия «Вертикаль» Павла Юркова, смонтированные подъемники не отвечают требованиям проектной и сметной документации. Не соответствуют проекту объемы работ и материалы, указанные в актах.

– Допущены грубейшие нарушения строительных требований. Частично не демонтированы старые материалы, – объяснил Павел Юрков.

Все замечания подрядчику высказаны, после их устранения будет проведено повторное освидетельствование. Решение о вводе подъемников в эксплуатацию будет принимать Ростехнадзор.

По информации надзорного органа на 1 марта в эксплуатацию в городе введен 41 лифт. Между тем, всего по программе капремонта в Ангарске до 1 декабря 2018 года их должны были заменить 105. В настоящее время до сих пор не работают десять лифтов: девять – в вышеуказанных домах и один – в доме №102 квартала 94, где в феврале произошло неконтролируемое движение подъемника.

Напомним, ранее прокуратура Иркутской области инициировала уголовное дело в отношении подрядчика ООО «Звезда», который занимался заменой лифтов в многоквартирных домах Иркутской области. Между тем, сама «Звезда» винит в несвоевременной замене лифтов органы местного самоуправления и слишком большой объем работ, а областной Фонд капремонта не видит причин для расторжения с подрядчиком договора.