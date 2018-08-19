В Байкальске обсудили возможность строительства мусороперерабатывающего завода

Байкальск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Возможность строительства мусороперерабатывающего завода на площадке временного хранения мусора обсудили в администрации Байкальска. Инвестор уже есть – ООО «Экология Байкала», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Такой вопрос возник в связи с изменением «мусорного» законодательства с 1 января 2019 года, когда в России будет запрещено вывозить на полигоны пластик, стекло и бумагу. Таким образом, в каждом крупном городе должны появиться комплексы по сортировке мусора

Напомним, сейчас уже есть понятие «региональный оператор» – тот, кто отвечает за работу с отходами на территории региона. В Иркутской области их два, по одному на зоны «Юг» и «Север». Компании обязаны заключить договоры со всеми образователями отходов – населением и предприятиями. После этого каждому жителю будет приходить квитанция за вывоз мусора.

Тарифы на это изменятся, отмечают в администрации Байкальска: они будут рассчитываться не по квадратным метрам, а по числу прописанных в квартире жильцов. Кроме того, изменятся норматив – на каждого человека в зоне «Юг» теперь он будет составлять 3,12 кубометра в год – и цена за транспортировку, Доставлять мусор должны будут в Ангарск, 300 км туда и обратно.

Власти Байкальска с руководителем «УК ЖКХ» Сергеем Ненаховым задумались о возможных негативных последствиях «мусорной» реформы. Внедрение новой системы утилизации мусора в городе повлечет сокращение рабочих в компании, снижению платежеспособности жителей, и – как следствие – к новым свалкам в границах поселения, заявляют в мэрии. Решением проблемы может стать монтаж мусороперерабатывающего завода на площадке временного хранения мусора, где он сейчас складируется.

Гендиректору ООО «Экология Байкала» Владимиру Сафонову было поручено найти юридически обоснованное решение данной проблемы. Как отметил заместитель главы города Андрей Должиков, необходимо выяснить, можно ли построить мусороперерабатывающий завод на промплощадке, не нарушая закон.